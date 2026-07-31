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Hyundai baut seine KI-Kompetenz aus

aum – 31. Juli 2026

Junghyun Kwon ist zum Executive Vice President und Leiter des Autonomous Driving Development Center der Hyundai Motor Group ernannt worden. Mit dieser Personalentscheidung stärkt das Unternehmen seine Vision von Physical AI im Bereich der autonomen Mobilität.

Junghyun Kwon gilt als ausgewiesener Experte für Künstliche Intelligenz (engl. AI) und autonomes Fahren. Er war in leitenden Funktionen bei weltweit führenden Technologieunternehmen tätig und verantwortete bei Nvidia die Entwicklung und Kommerzialisierung von Software für autonomes Fahren. Zuletzt leitete er bei Samsung die Entwicklung intelligenter Roboter.

Bereits Anfang Juli ernannte Hyundai Dongwuk Kim zum Senior Vice President und Head of SDV Platform Development Center. Kim war zuvor bei weltweit führenden Unternehmen wie Apple und Tesla für die Entwicklung drahtloser Kommunikationssysteme für mobile Endgeräte, Fahrzeuge und humanoide Roboter verantwortlich.

Darüber hinaus trat Jeremy Ma als Senior Vice President und Head of AVP Silicon Valley in das Unternehmen ein. Er verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Robotik sowie Entwicklung und Kommerzialisierung von Software für autonomes Fahren, die er unter anderem bei Apple, dem Toyota Research Institute und Nvidia gesammelt hat. (aum)

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Junghyun Kwon.

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Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 29. Juli 2026

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