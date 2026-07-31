Nächste Woche startet die AvD-Histo-Tour

In wenigen Tagen startet die AvD-Histo-Tour 2026. Die anspruchsvolle touristische Ausfahrt für historische Fahrzeuge mit Gleichmäßigkeitswertungen führt zu einigen der weltweit renommiertesten Rennstrecken. Vom 5. bis 7. August sind die gemeldeten Teams im Länder-Eck von Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden unterwegs. Der Automobilclub von Deutschland (AvD), zusammen mit Auriga Historic, führen die Teilnehmer durch malerische Landschaften und über legendäre Rennstrecken in der Region.

Los geht es am Mittwoch nach Dokumentenprüfung und technischer Abnahme am Nürburgring auf der Norschleife. Nach ersten Wertungsprüfungen in der Eifel endet die Zuverlässigkeitsfahrt mit einer Runde auf der Grand-Prix-Strecke des Rings. Der nächste Tag führt über Stationen in Luxemburg zum Circuit de Spa-Francorchamps nach Belgien. Von dort geht es weiter nach Maastricht, das am Freitag zugleich das Ziel der AvD-Histo-Tour ist. Am Schlusstag erreicht die Route durch die belgischen Ardennen wieder den Rundkurs in Spa-Francorchamps.



Unter den gemeldeten Fahrzeugen sind einige automobile Kostbarkeiten. So ist ein Sunbeam Tiger mit Baujahr 1965 unter den insgesamt 46 Startern. Dieser seltene, in den 60er-Jahren nur in knapp 7000 Exemplaren gebaute Sportwagen, wurde von den legendären Ford-Konstrukteuren Caroll Shelby und Ken Miles mitentwickelt. Die Abteilung herausragender Rallyefahrzeuge wird unter anderem von einem Lancia Beta Montecarlo Replica vertreten. Auf einem solchen Modell, gebaut ohne Allradantrieb, wurde Walter Röhrl 1983 Vizeweltmeister und gewann auch zwei von drei gefahrenen Rennen der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Porsche ist im Teilnehmerfeld zahlreich und prominent vertreten, darunter zwei der ikonischen 356, als C und SC, beide Baujahr 1964.



AvD-Markenbotschafter Christian Danner ist als ehemaliger F1-Rennfahrer und TV-Experte mit am Start. Ebenfalls gemeldet hat Martin Utberg. Der Motorsport-Moderator und Oldtimer-Experte ist mit Fahrer Detlev Kümmel auf einem Volvo PV 544 aus dem letzten Produktionsjahr 1965 unterwegs.



Die AvD-Histo-Tour ist Wertungslauf der Deutschen Classic Serie und das Ergebnis fließt in die Gesamtwertung zum Deutschen Classic Pokal ein. (aum)