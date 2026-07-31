Fiat wächst um ein Fünftel

Fiat hat im ersten Halbjahr in den 29 europäischen Kernländern seine Zulassungszahlen um rund ein Fünftel gesteigert. Die Marke verkaufte 21,7 Prozent mehr Autos als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Marktanteil stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent.

Italien bleibt der größte Einzelmarkt für Fiat. Dort nahm der Marktanteil um 1,2 Prozentpunkte auf 12,6 Prozent zu. In Frankreich stiegen die Zulassungszahlen um 35,8 Prozent und in Deutschland um 24,6 Prozent. Mit einem Anstieg der Zulassungen um 74,5 Prozent und einem Marktanteil von jetzt 2,5 Prozent legte die Marke in Österreich besonders stark zu. Positiv entwickelten sich auch die Märkte Polen (plus 35,1 Prozent), Belgien/Luxemburg (+15,9 %), Großbritannien (+16,7 %) und Portugal (+11,6 %).



Fiat 500 und Pandina sind europaweit Marktführer im A-Segment. Der kleine Panda ist darüber hinaus weiterhin das insgesamt meistverkaufte Pkw-Modell in Italien, der 500 der beliebteste Kleinstwagen in Deutschland. Darüber hinaus ist die Marke mit dem Topolino europaweiter Marktführer im Segment der elektrisch angetriebenen Leichtkraftfahrzeuge (bis 45 km/h). (aum)





