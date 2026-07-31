Vorschau: Software, Lithium, ein Interview und vier Praxistests

Unsere Serie über die zunehmende Dominanz der chinesischen Automobilindustrie setzen wir mit dem Thema Software fort. Zumindest in einem Punkt zeichnet sich eine kleine Wende ab: Lithiumabbau und -verarbeitung für die Batterien von Elektroautos sind auch in Deutschland möglich. Unser Autor Jürgen Pander stellt das Projekt Lionheart vor.

„Wir wollen langfristig der erfolgreichste chinesische Importeur in Deutschland werden." Das sagt Geely-Vertriebs- und Marketingchef Philipp Hempel im Gespräch mit unserer Redaktion. Das ganze Interview gibt es nächste Woche.



Seit gut einem Jahr ist der neue Mitsubishi Outlander PHEV zurück auf dem deutschen Markt. Und das Plug-in-Hybrid-SUV kommt offensichtlich gut an. Mit über 1800 Verkäufen im ersten Halbjahr 2026 rangiert das Flaggschiff im hiesigen Modellangebot der Japaner hinter dem ASX auf Platz zwei. Allerdings – knapp dreiviertel davon sind gewerbliche Zulassungen. Deshalb lockt Mitsubishi Privatkäufer aktuell mit einem Rabatt von 10.000 Euro, wer Anspruch auf die staatliche E-Auto-Förderung hat, kann sogar nochmal bis zu 4500 Euro sparen. Sein Geld wert ist der wuchtige Teilzeitstromer so oder so, hat Frank Wald im Praxistest festgestellt.



Triumphs 400er-Baureihe wächst langsam, aber stetig. Mittlerweile umfasst sie fünf Modelle, von denen eines Deutschland allerdings vorenthalten wird. Doch auch die neue Trakker hat mehr zu bieten als nur eine etwas andere Optik. Wir stellen sie in einem weiteren Praxistest vor. Der Seat Ibiza ist einer der wenigen Kleinwagen, die es in Deutschland noch gibt. Jetzt haben ihn die Spanier noch einmal überarbeitet – mit Erfolg, wie Michael Kirchberger in unserem dritten Praxistest erfahren konnte. Zudem sind wir den Genesis G80 gefahren.



Außerdem werfen wir einen Blick auf das breite Antriebsangebot von Fiat sowie auf die aktuellen 4xe-Ausführungen des Jeep Compass und des Jeep Avenger. Erwartet werden in der kommenden Woche auch die Zulassungszahlen für den Juli. Vorab blicken wir morgen auf eine italienische Schönheit zurück: Der Fiat 124 Sport Spider wird 60 Jahre alt.



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