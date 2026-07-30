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„Top Safety Pick+“ für den Mazda CX-5

aum – 30. Juli 2026

Der neue Mazda CX-5 ist mit dem „Top Safety Pick+ 2026“ ausgezeichnet worden, der höchsten Auszeichnung des Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Nach den Fünf-Sterne-Bewertungen von Euro NCAP in Europa sowie ANCAP in Australien und Neuseeland erhält das SUV damit auch in den USA die höchste Sicherheitsauszeichnung. Maßgebliche Bewertungskategorien sind die Crashsicherheit und die Unfallvermeidung. Dazu gehören der Insassenschutz bei Frontal-, Seiten- und anderen Aufprallszenarien sowie die Frontalkollisionsvermeidung sowohl in Fahrzeug-zu-Fahrzeug- als auch in Fahrzeug-zu-Fußgänger-Szenarien.

Bislang erhielten neun in den Vereinigten Staaten angebotene Modelle der Marke in diesem Jahr eine IIHS-Auszeichnung. Damit erhielt Mazda seit Januar mehr „Top Safety Pick+“ als jede andere Automobilmarke in den USA. Zudem kommt der japanische Autohersteller seit 2008 auf insgesamt 100 Top-Safety-Pick- und -Pick+-Auszeichnungen. Damit ist das Unternehmen das dritte Jahr in Folge Branchenführer bei der höchsten Auszeichnungsstufe des IIHS. (aum)

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Mazda CX-5.

Mazda CX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 29. Juli 2026

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