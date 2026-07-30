Skoda begleitet die Tour de France Femmes

Nach der Tour de France der Männer unterstützt Skoda nun zum fünften Mal in Folge auch die Tour de France Femmes (1.–9.8.) als offizieller Hauptpartner. Der Automobilhersteller stellt den Veranstaltern eine Flotte von 75 Fahrzeugen zur Verfügung, die hauptsächlich aus den Modellen Superb iV und Enyaq besteht. Renndirektorin Marion Rousse wird die Veranstaltung aus dem neuen, vollelektrischen Skoda Peaq heraus leiten, der als „Red Car“ eingesetzt wird.

Ein weiteres neues Modell, der Epiq, wird eine prominente Rolle in der Werbekarawane der Tour spielen. Skoda sponsert zudem das Grüne Trikot, und das Designteam der Marke hat die grüne Trophäe entworfen, die der Siegerin der Punktewertung verliehen wird. Eine der Favoritinnen des Rennens, Katarzyna („Kasia“) Niewiadoma-Phinney, wird außerdem für die Skoda-Plattform „WeLoveCycling“ aus erster Hand berichten.



Die Tour de France Femmes avec Zwift führt über eine rekordverdächtige Strecke von 1175 Kilometern von Lausanne in der Schweiz nach Nizza in Frankreich. Das Feld von 154 Fahrerinnen aus 22 Teams wird sich über neun Etappen mit insgesamt 18.795 Höhenmetern messen – ebenfalls ein neuer Rekord. (aum)



