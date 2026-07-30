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DVR und IfZ starten Lumos

aum – 30. Juli 2026

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und das Institut für Zweiradsicherheit (IfZ) haben heute ihre bereits angekündigte Langzeituntersuchung zur Motorradsicherheit (kurz: Lumos) gestartet. Im Vordergrund stehen Erkenntnisse zum Sicherheitsbewusstsein beim Motorradfahren in Deutschland, zum Fahralltag sowie zu Einstellungen gegenüber Sicherheitstechnologien. Alle Motorradfahrer (und natürlich auch -fahrerinnen) in Deutschland können durch ihre Teilnahme an der Umfrage dazu beitragen.

Ziel des im Vierjahresintervall angelegten Projekts ist es, Erkenntnisse über das sichere Verhalten auf dem Motorrad sowie über Einstellungen zum Thema „Motorradsicherheit“ im Allgemeinen zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen helfen, Entwicklungen und Verbesserungen in diesem Bereich aufzuzeigen. Dabei spielt auch das Thema Assistenzsysteme eine große Rolle, die in den vergangenen Jahren für Motorräder stark an Bedeutung gewonnen haben.

Als Belohnung verlost das IfZ unter den Teilnehmern zahlreiche Preise, darunter einen hochwertigen Motorradhelm von Nolan und eine Airbagweste von Held. Die ersten Ergebnisse werden im Frühjahr 2027 erwartet. Die Initiatoren der Langzeitstudie sehen in den mehr als sieben Millionen motorisierten Zweirädern in Deutschland ein großes Potenzial für die Mobilitätswende. (aum)

Weiterführende Links: Umfrage Lumos

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Motorradfahrt.

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Photo: Autoren-Union Mobilität

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Motorradfahrer.

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Motorradfahrerin.

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Für Motorräder bis 125 Kubikzentimeter Hubraum soll es vorerst keine ABS-Pflicht geben.

Für Motorräder bis 125 Kubikzentimeter Hubraum soll es vorerst keine ABS-Pflicht geben.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Yamaha

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Autonews vom 29. Juli 2026

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