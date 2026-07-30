DHL übernimmt Europas ersten Superpanther e-Topas 600

Europas Hersteller von Elektro-Lastwagen bekommen Konkurrenz: Bei Steyr in Österreich ist der erste e-Topas 600 des chinesischen Anbieters Superpanther fertiggestellt und an einen Kunden übergeben worden. DHL Freight wird den Lkw in den Niederlanden einsetzen.

Der Superpanther e-Topas 600 hat eine Dauerleistung von 394 kW (536 PS) sowie eine Spitzenleistung von 692 kW (914 PS). Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) stammen von CATL und haben eine Gesamtkapazität von 621 kWh, die für eine Reichweite des Trucks von bis zu 560 Kilometern stehen. Die Akkus können über zwei Anschlüsse mit maximal 660 Kilowatt in etwa 40 Minuten wieder von 20 auf 80 Prozent geladen werden.



Superpanther wurde erst 2022 gegründet und ist auf neue Energietechnologien für mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge spezialisiert. Der e-Topas 600 ist der erste elektrische Lkw, den das Start-up für den europäischen Markt entwickelt hat. Dazu kooperiert das Unternehmen mit der Steyr Automotive GmbH. (aum)