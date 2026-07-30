Ehrenamtliche sparen bei Mitsubishi

Mitsubishi würdigt ehrenamtliches Engagement mit deutlichen Preisnachlässen auf seine Modelle. So gibt es für den Outlander PHEV mit einem offiziellen Listenpreis von 49.990 Euro einen Rabatt von 21 Prozent. Das bedeutet eine Ersparnis von 10.500 Euro, die sich bei Anspruch auf die staatliche Kaufprämie auf bis zu rund 15.000 Euro summieren kann. Für den ASX ist ein Nachlass von zwölf Prozent vorgesehen, beim Grandis sind es 14 Prozent und beim Eclipse Cross 15 Prozent. Als vollelektrisches Modell profitiert der Eclipse Cross zudem gegebenenfalls ebenfalls von einer staatlichen E-Auto-Förderung von bis zu 6000 Euro.

Anspruchsberechtigt sind Privatpersonen, die zum Zeitpunkt der Fahrzeugbestellung ein aktives ehrenamtliches Engagement nachweisen können – insbesondere in den Bereichen Freiwillige Feuerwehr, Hilfsorganisationen wie DRK, Johanniter, Malteser, ASB, DLRG oder THW und anderen Rettungs- und Katastrophenschutzorganisationen sowie weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten im öffentlichen Interesse, sofern sie von einer offiziell anerkannten Organisation bestätigt werden.



Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit unentgeltlich oder überwiegend ehrenamtlich ausgeübt wird. Hauptberuflich Beschäftigte der genannten Organisationen sind von dem Programm ausgenommen, sofern keine gesonderte Regelung besteht.



Die Aktion ist bis zum Ende des Jahres befristet. (aum)