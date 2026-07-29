Wechsel im ZF-Vorstand

Sebastian Schmitt (44) ist vom Aufsichtsrat in den Vorstand von ZF berufen worden. Er wird ab September die Division Elektrifizierte Antriebstechnologien verantworten, deren Divisionsleiter er bereits ist. Forschungs- und Entwicklungsvorstand Dr. Peter Holdmann scheidet nach über einem Vierteljahrhundert und zwei Vorstandsjahren aus persönlichen Gründen aus dem Unternehmen aus.

Mit dem Wechsel verändern sich teilweise auch die Zuständigkeitsbereiche einzelner Vorstandsmitglieder. Sebastian Schmitt übernimmt die Verantwortung für die Division Elektrifizierte Antriebstechnologien, die bisher dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Miedreich zugeordnet war, sowie für die Marktregionen Nord- und Südamerika. Miedreich wiederum übernimmt von Peter Holdmann die Verantwortung für die Division Chassis Solutions sowie für das Konzernressort Forschung und Entwicklung.



Der 1982 in Werneck geborene Sebastian Schmitt ist Wirtschaftsingenieur (TU Ilmenau); er arbeitet seit rund zwei Jahrzehnten für ZF. Bevor er im November vergangenen Jahres die Leitung der Division Elektrifizierte Antriebstechnologien übernahm, leitete er die Produktlinie Elektrifizierte Antriebssysteme. Sein beruflicher Werdegang führte ihn zuvor in verschiedenen Managementpositionen unter anderem an den mexikanischen ZF-Standort Saltillo sowie als Geschäftsführer in das Getriebewerk Brandenburg. (aum)