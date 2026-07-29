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Alfa Romeo und DS unter neuer Leitung

aum – 29. Juli 2026

David Saravia wird zum 1. September Brand Director von Alfa Romeo in Deutschland. Thomas Goldboom übernimmt gleichzeitig zusätzlich zu seiner Rolle als Geschäftsführer von Citroën Deutschland die Leitung von DS Automobiles auf dem deutschen Markt. Beide Manager folgen auf Christine Schulze Tergeist, die zukünftig den Aufbau und die Optimierung vor allem KI-basierter Geschäftsprozesse sowie strategische Transformationsprojekte von Stellantis auf dem deutschen Markt verantworten wird.

David Saravia studierte Business Administration, Innovation and Entrepreneurship in Mailand und ist schon länger beruflich mit Alfa Romeo verbunden. Neben internationalen Funktionen in Turin war Saravia bereits Marketingchef für die Marke in Deutschland. Zuletzt war er bei Opel als Regional Sales & Marketing Manager für mehrere Länder in Südeuropa verantwortlich.

Thomas Goldboom ist seit November 2023 Geschäftsführer der Citroën Deutschland GmbH. Er studierte Business Administration an der Universität Rostock und begann seine automobile Laufbahn 2007 in den Bereichen Remarketing und Dealer Network Development bei Skoda, bevor er 2010 zu Hyundai wechselte, wo er als Remarketing and Fleet Manager tätig war. Bevor sich Goldboom im Mai 2022 als Sales Director Citroën der deutschen Stellantis-Organisation anschloss, war er Head of Operations Western Europe für die Marke LEVC (London EV Company). (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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David Saravia.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Thomas Goldboom.

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David Saravia.

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Thomas Goldboom.

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Christine Schulze Tergeist.

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Christine Schulze Tergeist.

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Autonews vom 29. Juli 2026

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