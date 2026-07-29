Die letzte große Reisewelle steht bevor

Mit dem morgigen Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und ab Montag in Bayern startet die letzte große Reisewelle der Ferienzeit. Gleichzeitig sorgt die Wetterentwicklung für zusätzlichen Ausflugsverkehr. Nach zwei sehr heißen Tagen mit Temperaturen von regional bis zu 40 Grad sollen am Wochenende bei rund 30 Grad deutlich angenehmere Bedingungen herrschen. Viele Menschen werden diese Wetterlage möglicherweise für einen Tagesausflug nutzen oder ihre Urlaubsreise antreten. Aus Sicht des Automobilclub von Deutschland (AvD) ist deshalb auf zahlreichen Fernstraßen mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen und längeren Fahrzeiten zu rechnen.

Besonders der Freitagnachmittag und Samstagvormittag gelten erfahrungsgemäß als die staureichsten Zeiträume. Die Autobahn GmbH des Bundes bezeichnet das letzte Juli- und erste Augustwochenende als eines der verkehrsreichsten des Jahres. Hinzu kommen bundesweit zahlreiche Baustellen, die die Leistungsfähigkeit vieler Autobahnabschnitte zusätzlich einschränken.



Belastete Autobahnen



In den kommenden Tagen dürften die klassischen Nord-Süd-Verbindungen extrem belastet sein. Dazu zählen vor allem die A 3 zwischen Köln, Frankfurt, Würzburg und Passau, die A 5 zwischen Frankfurt und Basel, die A 6 Heilbronn-Nürnberg, die A 7 in Richtung Ulm, Füssen und Österreich sowie die A 8 zwischen Karlsruhe, Stuttgart, München und Salzburg. Auch auf der A 9 zwischen Nürnberg und München sowie auf den Zufahrten zu Nord- und Ostsee ist mit stockendem Verkehr zu rechnen. Wer flexibel planen kann, sollte möglichst nicht am Freitagnachmittag oder Samstagvormittag starten, sondern auf einen frühen Morgen oder einen Werktag zwischen Dienstag und Donnerstag ausweichen, empfiehlt der AvD.



Vorbereitung und Entspanntheit



Vor der Abfahrt empfiehlt sich ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage und Baustellenübersicht sowie eine ausreichend bemessene Reisezeitreserve. Gerade bei sommerlichen Temperaturen gehören ausreichend Getränke, regelmäßige Pausen und ein technisch überprüftes Fahrzeug zu einer sicheren Urlaubsfahrt. Wer in einen Stau gerät, sollte frühzeitig eine Rettungsgasse bilden. Von spontanen Ausweichstrecken ohne aktuelle Verkehrsinformationen ist dagegen eher abzuraten, denn auch dort kommt es häufig zu Verzögerungen. Am besten startet man die Reise mit etwas Gelassenheit. Wer entspannt unterwegs ist, kommt mit stockendem Verkehr meist deutlich besser zurecht als mit Hektik und Zeitdruck.



Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, wie stark der Reiseverkehr an den Ferienwechseln zunimmt. Am ersten Augustwochenende, wenn alle Bundesländer gleichzeitig Sommerferien haben und zusätzlich der Rückreiseverkehr aus den ersten Urlaubsländern einsetzt, entstehen vermutlich die größten Staus. Der AvD empfiehlt eine vorausschauende Planung, ein gut vorbereitetes Fahrzeug und etwas zeitliche Flexibilität, um Stress zu vermeiden und sicher ans Urlaubsziel und zurückzugelangen.