Leapmotor baut sein Engagement in der TTBL aus

Leapmotor erweitert sein Engagement in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) und wird neuer Namenspartner des Pokal Grand Opening 2026 in Nürnberg (29./30.8.). Darüber hinaus ist die Marke Presenting Partner des erstmals stattfindenden deutsch-chinesischen Wirtschaftsforums, das im Rahmen der Veranstaltung seine Premiere feiert.

Leapmotor wird beim Pokal Grand Opening sowohl im Veranstaltungsauftritt als auch in der TV- und Hallenpräsenz sowie über die digitalen Kommunikationskanäle der TTBL prominent sichtbar sein. Ergänzt wird das Engagement durch vielfältige Aktivierungen vor Ort, darunter Fahrzeugpräsentationen sowie exklusive Hospitality-Angebote für Gäste und Partner.



Das neue Veranstaltungsformat des deutsch-chinesischen Wirtschaftsforums wurde von der Tischtennis-Bundesliga gemeinsam mit dem Generalkonsulat der Volksrepublik China in Frankfurt am Main sowie der Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM) ins Leben gerufen und soll hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Sport zusammenbringen. Der Automobilhersteller wird sich unter anderem mit einer Managementpräsenz im Programm einbringen sowie im Hospitality- und Kommunikationsumfeld sichtbar sein. (aum)

