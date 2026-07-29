Europas Bestseller wird zum Vollhybrid

Dacia bietet den Sandero Stepway erstmals auch als Vollhybrid an. In der Motorisierung Hybrid 155 kombiniert Europas meistverkauftes Auto einen 1,8-Liter-Benzinmotor mit einem 36 kW (49 PS) starken Elektromotor und einem Multi-Mode-Automatikgetriebe. Die Systemleistung von 158 PS (116 kW) macht den Hybrid zum neuen Topmodell der Baureihe. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 8,3 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist zugunsten des Verbrauchs auf 180 km/h begrenzt. Der kombinierte WLTP-Verbrauch liegt bei 4,4 Litern pro 100 Kilometer, was CO₂-Emissionen von 100 Gramm pro Kilometer entspricht. Mit der E-Save-Funktion kann elektrische Energie gezielt für spätere Fahrsituationen zurückgehalten werden.

Die Preise für den Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 beginnen bei 20.790 Euro in der Ausstattung Expression und bei 21.990 Euro für die Topversion Extreme. (aum)



