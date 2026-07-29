Porsches Strategie geht auf

Kurz nachdem diese Woche der Abbau von weiteren 5000 Stellen bis 2035 in Deutschland angekündigt worden ist, hat Porsche die Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt und sieht sich in seiner „Value over Volume“-Strategie bestätigt. Der Absatz sank um 24.000 Fahrzeuge auf 122.306 Autos (minus 16,5 Prozent), und auch der Umsatz ging von 18,16 auf 17,23 Milliarden Euro (-5,1 %) zurück, aber der Gewinn stieg um ein Drittel auf 1,35 Milliarden Euro (+33,9 %). (aum)