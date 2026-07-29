Logo Auto-Medienportal
Anmelden

Der Zeekr 9X verspricht Luxus vom Feinsten

aum – 29. Juli 2026

Mit dem 9X steigt Zeekr ins Luxus-SUV-Segment ein. Das fünfte Modell der Geely-Marke verfügt über Liegesitze in den ersten beiden Reihen mit Massagefunktion, eine aktive Geräuschunterdrückung, Sichtschutzrollos, einen Velours-Dachhimmel, ein bewegliches 17-Zoll-OLED-Display für Filme und ein Audiosystem mit 32 Lautsprechern, sechs verschiedenen Klangprofilen und Vibrationsmodulen in den Sitzen.

Der Dual-Motor-Antrieb des Plug-in-Hybrids leistet 897 PS (660 kW) und beschleunigt den 9X in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Der Zeekr 9X hat eine 900-Volt-Architektur, eine versprochene Elektro-Reichweite von bis zu 223 Kilometern und kann ab heute bestellt werden. Die Batterie soll innerhalb von rund neuneinhalb Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden können.

Das Cockpit verfügt über ein 13-Zoll-Instrumentendisplay sowie ein 47 Zoll großes Augmented-Reality-Head-up-Display und einen zentralen 16-Zoll-Dual-Screen-Bildschirm als Bedieneinheit. Holzapplikationen zieren den Innenraum. Zentrales Schmuckdetail ist der transparente Drehregler aus Kristallglas in der Mittelkonsole. Zwischen den beiden Einzelsitzen der zweiten Reihe befindet sich ein intelligentes Kühl- und Warmhaltefach mit voreingestellten Programmen für Wasser, unterschiedliche Weinsorten und Champagner. Der Kofferraum des 9X fasst 677 Liter und ist auf bis zu 2148 Liter erweiterbar. Die Anhängelast beträgt zwei Tonnen.

Preise nannte Zeekr noch nicht. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Zeekr 9X.

Zeekr 9X.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zeekr 9X.

Zeekr 9X.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zeekr 9X.

Zeekr 9X.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Zeekr 9X.

Zeekr 9X.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Europäische Union in Brüssel.
Europa will dem „Greenwashing“ an den Kragen
Leapmotor.
Leapmotor baut sein Engagement in der TTBL aus
Sebastian Schmitt.
Wechsel im ZF-Vorstand
David Saravia.
Alfa Romeo und DS unter neuer Leitung
Tankstelle.
Der ADAC hält die Kraftstoffpreise für zu hoch
Stau auf der Autobahn.
Die letzte große Reisewelle steht bevor

Audio

Autonews vom 29. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren