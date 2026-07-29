Der Zeekr 9X verspricht Luxus vom Feinsten

Mit dem 9X steigt Zeekr ins Luxus-SUV-Segment ein. Das fünfte Modell der Geely-Marke verfügt über Liegesitze in den ersten beiden Reihen mit Massagefunktion, eine aktive Geräuschunterdrückung, Sichtschutzrollos, einen Velours-Dachhimmel, ein bewegliches 17-Zoll-OLED-Display für Filme und ein Audiosystem mit 32 Lautsprechern, sechs verschiedenen Klangprofilen und Vibrationsmodulen in den Sitzen.

Der Dual-Motor-Antrieb des Plug-in-Hybrids leistet 897 PS (660 kW) und beschleunigt den 9X in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Der Zeekr 9X hat eine 900-Volt-Architektur, eine versprochene Elektro-Reichweite von bis zu 223 Kilometern und kann ab heute bestellt werden. Die Batterie soll innerhalb von rund neuneinhalb Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden können.



Das Cockpit verfügt über ein 13-Zoll-Instrumentendisplay sowie ein 47 Zoll großes Augmented-Reality-Head-up-Display und einen zentralen 16-Zoll-Dual-Screen-Bildschirm als Bedieneinheit. Holzapplikationen zieren den Innenraum. Zentrales Schmuckdetail ist der transparente Drehregler aus Kristallglas in der Mittelkonsole. Zwischen den beiden Einzelsitzen der zweiten Reihe befindet sich ein intelligentes Kühl- und Warmhaltefach mit voreingestellten Programmen für Wasser, unterschiedliche Weinsorten und Champagner. Der Kofferraum des 9X fasst 677 Liter und ist auf bis zu 2148 Liter erweiterbar. Die Anhängelast beträgt zwei Tonnen.



Preise nannte Zeekr noch nicht. (aum)



