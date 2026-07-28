Caravan-Salon 2026: Eifelland campt mit Nissan elektrisch

Der vollelektrische Nissan Interstar-e bildet die Basis für den neuen Campervan Relax, den Kooperationspartner Eifelland auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf (28.8.–6.9.) präsentiert.

Das große, fest eingebaute Bett mit Lattenrost, Matratze und einer Liegefläche von ca. 1,90 x 1,60 m gehört ebenso zur Ausstattung wie eine Küchenzeile mit 90-Liter-Kühlschrank, Induktionskochfeld und Spülbecken sowie ein Echtholz-Innenausbau mit Hängeschränken über der Küchenzeile und dem Bett. Das WC ist portabel. Mit an Bord sind zwei zusätzliche Einzelsitze, die im Wohnbereich frei positioniert oder komplett herausgenommen werden können.



Per Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) des vollelektrischen Nissan wird die serienmäßige Truma-Eezy-Standheizung direkt über die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs autark betrieben. Ihr geringer Energieverbrauch soll die Reichweite des Nissan nicht wesentlich beeinträchtigen.



Der Interstar-e hat eine Normreichweite von bis zu 410 Kilometern. Die Fahrbatterie kann mit bis zu 130 kW Leistung nachgeladen werden. Der Elektroantrieb des Vans leistet 105 kW (143 PS) und entwickelt ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern. Der Eifelland Relax basiert auf der Ausstattungsvariante N-Connecta des Nissan. Sie umfasst unter anderem eine Klimaautomatik, Smartphone-Einbindung über Apple Carplay und Android Auto sowie eine induktive Ladeschale. Dazu kommen eine Rückfahrkamera, Einparkhilfe vorne und hinten sowie ein 360-Grad-Flankenschutz und ein Seitenwindassistent.



Die Preise für den Nissan Interstar-e Eifelland Relax beginnen bei 89.900 Euro. (aum)

