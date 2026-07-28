Kia EV9 als „Black Edition“

Kia bietet sein Spitzenmodell EV9 ab sofort als „Black Edition“ an. Die Sonderausführung verfügt über exklusive schwarze Karosserieelemente und ist auf Wunsch in der speziellen Mattlackierung Panthera Metal erhältlich. Das serienmäßig allradgetriebene, 283 kW (385 PS) starke Sondermodell basiert auf der gehobenen Ausführung Earth und bietet serienmäßig neben den exklusiven Merkmalen für 1800 Euro Aufpreis viele Ausstattungselemente, die für den EV9 Earth optional erhältlich sind – von luxuriösen Sitzen bis zu den 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, deren Radzierblenden hier komplett in Schwarz gehalten sind. Darüber hinaus verfügt die Black Edition über ein auf 700 Newtonmeter erhöhtes Drehmoment, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,3 Sekunden ermöglicht.

Serienmäßig ist das Sondermodell in Flair Red Metallic lackiert. Optional stehen neben der exklusiven Mattlackierung sieben weitere Außenfarben zur Wahl. Zusätzliche Elemente gegenüber der Serienausstattung des EV9 Earth sind zudem „Premium Relaxation“-Sitze für Fahrer und Beifahrer, ein Fahrersitz mit Massagefunktion, ein elektrisch höhen- und tiefenverstellbares Lenkrad, eine Memory-Funktion für Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel, schwarze „Black Edition“-Sitzbezüge in Lederoptik, ein schwarzer Dachhimmel sowie durchweg leistungsstärkere USB-C-Ladebuchsen (100 Watt). Der EV9 Black Edition ist zu Preisen ab 79.990 Euro erhältlich. Die Auslieferung startet Ende Oktober.



Zum neuen Modelljahr wurden darüber hinaus auch die regulären Ausführungen des EV9 bei unveränderten Grundpreisen aufgewertet. Zu den Neuerungen gehören eine optimierte Rekuperationsbremse (i-Pedal 3.0) und neue Dekoreinlagen. (aum)