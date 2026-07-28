Geely gewinnt die ED 1000

1000 Kilometer auf einer festgelegten Route möglichst effizient mit dem Elektroauto zurücklegen: Das ist die Herausforderung der ED 1000 des Fachmagazins „Electric Drive“. Mit 15,5 kWh je 100 Kilometer trug in diesem Jahr der Geely E5 Max+ unter den regulären Teilnehmern den Sieg davon. Der Verbrauch, der über acht Prozent unter dem Normwert liegt, wurde bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 83 km/h erzielt. Die Gesamtfahrzeit inklusive zweier längerer Ladestopps, die mit einem Brunch und einem Abendessen überbrückt wurden, betrug zwölfeinhalb Stunden. (aum)