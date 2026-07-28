Neuer Motorroller von Niu

Mit dem FQ iX bringt Niu eine neue Baureihe auf den Markt. Der vollelektrische Leichtkraftroller ist mit zwei Batterien bestückt und hat eine Leistung von 4,0 Kilowatt (5,4 PS). Die Reichweite mit einer Akkuladung wird mit 100 bis 110 Kilometern angegeben, die Ladezeit mit sechs Stunden (drei Stunden pro Batterie). Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein konnektivitätsfähiges Display inklusive Navigationsansicht, ein USB-A/C-Anschluss, eine Boostfunktion und eine Rückfahrhilfe. Mit ABS und Traktionskontrolle ist der Niu FQ iX technisch gut bestückt. Angeboten wird das Fahrzeug zum Preis von 2999 Euro. (aum)





