Der letzte Tanz: Mercedes-AMG verabschiedet den A 45 S

Wenn eine Ikone die Bühne verlässt, geschieht das selten leise. Mercedes-AMG verabschiedet den A 45 S 4-Matic+ mit einer aufwendig veredelten „Final Edition“, die Design, Performance und Exklusivität vereint. Das Sondermodell würdigt einen Kompaktsportler, der mit seinem legendären Vierzylinder-Turbomotor Maßstäbe gesetzt hat.

Es gibt Automobile, die eine ganze Fahrzeuggattung prägen. Der Mercedes-AMG A 45 S 4-Matic+ gehört zweifellos dazu. Seit seiner Markteinführung hat sich der kompromisslose Kompaktsportler weltweit eine treue Fangemeinde aufgebaut – nicht zuletzt dank seines 2,0-Liter-Turbomotors M139, der mit 421 PS (310 kW) bis heute als stärkster in Serie produzierter Vierzylinder gilt. Nun läutet Mercedes-AMG das Finale ein und schickt das Modell mit einer exklusiven „Final Edition“ auf seine letzte Runde.



Schon äußerlich macht die Sonderedition deutlich, dass sie mehr sein will als ein gewöhnliches Ausstattungspaket. Käufer haben die Wahl zwischen der matten MANUFAKTUR-Lackierung Mountaingrau Magno oder klassischem Nachtschwarz. Mattschwarze 19-Zoll-Schmiederäder, schwarze Bremssättel mit weißem AMG-Schriftzug sowie zahlreiche Akzente in Gelb verleihen dem Fahrzeug einen ebenso sportlichen wie exklusiven Auftritt. Wer den Abschiedscharakter zusätzlich unterstreichen möchte, kann die markante „45 S“-Folierung an den Türen sowie das optionale AMG-Aerodynamikpaket wählen.



Auch im Innenraum zieht sich das Editionskonzept konsequent fort. AMG Performance-Sitze mit gelben Kontrastnähten, gestickte „45 S“-Logos, spezielle Einstiegsleisten und ein exklusives Emblem auf der Mittelkonsole schaffen eine Atmosphäre, die Motorsport-Anleihen mit hochwertiger Verarbeitung verbindet. Selbst Details wie das Lenkrad oder die Fußmatten greifen das gelbe Farbschema auf und unterstreichen den Sonderstatus des Modells.



An der Technik ändert sich dagegen nichts. Der handgefertigte Vierzylinder nach dem AMG-Prinzip „One Man, One Engine“ beschleunigt den A 45 S in nur 3,9 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht elektronisch begrenzte 270 km/h. Gemeinsam mit dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe und dem variablen Allradantrieb AMG Performance 4-Matic+ zählt der Kompaktsportler nach wie vor zu den dynamischsten Vertretern seiner Klasse.



Das Sondermodell „Final Edition“ ist für 73.929 Euro bestellbar. Der Aufpreis gegenüber dem regulären Mercedes-AMG A 45 S 4-Matic+ beträgt je nach Ausstattungsumfang 6075 Euro, beziehungsweise 10.091 Euro für die Variante mit AMG-Aerodynamikpaket und großem „45 S“-Schriftzug an den Türen. (aum)

