Lebensretter im Risiko: Warum auch Helfer mehr Schutz brauchen

Wenn Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst ausrücken, zählt oft jede Sekunde. Doch der Weg zum Einsatzort und die Arbeit an Unfallstellen bergen für die Helfer selbst enorme Risiken. Neue Erkenntnisse zeigen, wo die größten Gefahren liegen – und warum neben besserer Ausbildung vor allem mehr Rücksicht im Straßenverkehr über Leben und Tod entscheiden kann.

Blaulicht, Martinshorn und höchste Konzentration: Für Einsatzkräfte gehören Fahrten unter Zeitdruck ebenso zum Alltag wie die Absicherung von Unfallstellen. Doch genau diese Situationen zählen zu den gefährlichsten Aufgaben im Berufsalltag von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Der aktuelle Verkehrssicherheitsreport der DEKRA macht deutlich, dass insbesondere junge und weniger erfahrene Fahrer von Einsatzfahrzeugen hohen Belastungen ausgesetzt sind. Gleichzeitig offenbart die Untersuchung Defizite bei Ausbildung und Training – etwa in den Bereichen Fahrphysik, Gefahrenlehre, Stressmanagement und rechtliche Verantwortung.



Besonders alarmierend ist eine weitere Erkenntnis: Nur drei Prozent der befragten Einsatzfahrer gaben an, während Einsatzfahrten regelmäßig angeschnallt zu sein. Ein Umstand, der das ohnehin hohe Risiko zusätzlich erhöht.



Wie groß die Gefahr tatsächlich ist, lässt sich in Deutschland bislang nur schwer beziffern. Einheitliche bundesweite Statistiken über Unfälle, bei denen Einsatzkräfte an Unfallstellen von anderen Fahrzeugen erfasst werden, existieren nicht. Internationale Daten zeichnen jedoch ein deutliches Bild: In den USA ereignen sich rund 30 Prozent der tödlichen Verkehrsunfälle von Polizei- und Feuerwehrangehörigen direkt am Einsatzort.



Auch wissenschaftliche Untersuchungen aus Deutschland unterstreichen das Risiko. So zeigte bereits die Studie „Achtung Blaulicht“ der Ludwig-Maximilians-Universität München, dass Fahrten mit Sonderrechten das Unfallrisiko erheblich erhöhen. Sachschäden treten demnach 17-mal häufiger auf, Unfälle mit Schwerverletzten achtmal und tödliche Unfälle viermal häufiger als bei normalen Fahrten.



Aus Sicht des Automobilclubs von Deutschland (AvD) reicht es deshalb nicht aus, allein auf die Erfahrung der Einsatzkräfte zu vertrauen. Der Club unterstützt die Forderung nach einer bundesweit geregelten Zusatzqualifikation für Fahrer von Einsatzfahrzeugen. Intensivere Schulungen in Fahrsicherheit, Einsatzfahrdynamik und dem sicheren Umgang mit Sonder- und Wegerechten könnten dazu beitragen, kritische Situationen besser zu beherrschen.



Der AvD engagiert sich bereits seit Jahren für dieses Thema und hat gemeinsam mit Ex-Rennfahrer und Formel-1-Experte Christian Danner spezielle Fahrtrainings für Rettungskräfte angeboten. Ebenso wichtig sei jedoch eine belastbare Datengrundlage. Nur wenn Unfälle mit Einsatzfahrzeugen systematisch erfasst und ausgewertet werden, lassen sich wirksame Schutzmaßnahmen entwickeln.



Jeder Autofahrer trägt Verantwortung



Nicht nur die Einsatzkräfte selbst können zu mehr Sicherheit beitragen. Entscheidend ist auch das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. Eine Rettungsgasse muss bereits bei stockendem Verkehr entstehen – nicht erst dann, wenn Blaulicht oder Martinshorn unmittelbar zu sehen oder zu hören sind. Ebenso wichtig ist es, die Rettungsgasse nach dem ersten Einsatzfahrzeug nicht sofort wieder zu schließen, da häufig weitere Fahrzeuge folgen.



Darüber hinaus gehören ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Unfallstellen, angepasste Geschwindigkeit und der Verzicht auf Gaffen oder Smartphone-Ablenkung zu den einfachsten, aber wirkungsvollsten Maßnahmen, um Helfer nicht zusätzlich zu gefährden.

Neben Ausbildung und rücksichtsvollem Verhalten sieht der AvD großes Potenzial in modernen Assistenzsystemen. Besonders die sogenannte Vehicle-to-Everything-Kommunikation (V2X) könnte künftig für mehr Sicherheit sorgen. Dabei senden Einsatzfahrzeuge ihre Position und Warnhinweise direkt an kompatible Fahrzeuge oder an die Verkehrsinfrastruktur. Autofahrer werden dadurch bereits vor Sichtkontakt mit dem Einsatz gewarnt und können frühzeitig reagieren.



Auch intelligente Ampelschaltungen, die herannahenden Rettungsfahrzeugen automatisch Vorrang einräumen, gelten als realistischer Baustein für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Während die vollständige Ausstattung des Fahrzeugbestands noch Zeit benötigen wird, könnten Leitzentralen und Einsatzfahrzeuge vergleichsweise schnell entsprechend nachgerüstet werden.

Der Schutz von Einsatzkräften endet nicht bei moderner Technik oder besserer Ausbildung. Entscheidend bleibt das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer. Wer Rettungsgassen blockiert, Einsatzstellen zu schnell passiert oder sich durch Schaulust ablenken lässt, bringt Menschen in Gefahr, die anderen helfen wollen. Mehr Qualifikation, intelligente Technik und gegenseitige Rücksicht bilden gemeinsam die Grundlage dafür, dass diejenigen, die täglich Leben retten, am Ende ihres Einsatzes selbst sicher nach Hause zurückkehren. (aum)

