Stau-Albtraum zum Ferienstart: ADAC warnt vor Mega-Staus im Süden

Wer am kommenden Wochenende in den Sommerurlaub starten möchte, braucht starke Nerven. Mit Bayern und Baden-Württemberg beginnen die letzten beiden Bundesländer ihre diesjährigen Sommerferien.

Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg rollt jetzt die größte Reisewelle des Jahres an. Der ADAC Südbayern warnt vor einem drohenden Verkehrs-Kollaps auf den Fernstraßen Richtung Süden. Besonders dramatisch wird die Lage am Samstag, den 1. August, durch eine geplante Vollsperrung. Experten raten dringend dazu, die klassischen Reisetage Freitag bis Sonntag komplett zu meiden und antizyklisch zu fahren.



Pünktlich zum bayerischen Ferienstart am 1. August wird die Fernpassstraße (B179) zwischen Reutte/Katzenberg und Nassereith/Rastland voll gesperrt. Grund ist – wie bereits am 27. Juni – eine Demonstration, die den Verkehr von 9:45 Uhr bis 12:00 Uhr blockiert. Die Tiroler Behörden appellieren eindringlich, die Route an diesem Samstag weiträumig zu umfahren.



Das Problem: Ausweichen ist kaum möglich. „Da wir an diesem Tag den Höhepunkt der ersten Reisewelle erwarten, dürften alle Alternativrouten bereits überlastet sein. Auch eine zeitliche Verschiebung der Fahrt wird schwierig“, warnt Alexander Kreipl, Verkehrsexperte des ADAC Südbayern.



Auch das darauffolgende Wochenende verspricht keine Entlastung. Rund um den Feiertag Mariä Himmelfahrt verschärfen zusätzliche Tagesausflügler und Kurzurlauber die Lage. Besonders betroffen sind laut ADAC die A8 (München–Salzburg), die A9 (Nürnberg–München) sowie die Brennerautobahn. Wegen der massiven Ausweichverkehre rät der Automobilclub dringend dazu, auf Reisetermine unter der Woche auszuweichen.

