Die Top Ten beim Auto-Medienportal

Hurra, unser Server hat den Ansturm bewältigt. In dieser Woche hat wieder ein freundlicher Zeitgenosse versucht, unsere Statistik zu sprengen. Das Ergebnis des Angriffs sind deutlich höhere Zahlen als unser zu erwartendes übliches. Dabei hätte uns gerade nach dem Wechsel auf unser neues Selbstverständnis ein erstes Echo sehr interessiert. Nun müssen wir darauf eine Woche länger warten.

Weil wir nicht mit phantastisch hohen Zahlen blenden wollen, beschränken wir uns dieses Mal auf die Meldung der Top Ten der Woche:

1. Praxistest Leapmotor B05: Sparsam und kompakt ohne viel Lametta

2. Dacia bringt bis 2030 vier Elektromodelle

3. Toyota verdoppelt Elektroauto-Absatz in Europa

4. Opel will Werk in Algerien bauen

5. Opel Combo jetzt auch wieder als Benziner

6. Fast jeder vierte Kleinstwagen ist ein Fiat 500

7. Praxistest Toyota Prius: Vorzeigbarer Pionier

8. Praxistest Mazda 3 Fastback: Gesicht in der Menge

9. Praxistest Fiat 600 Hybrid Sport: Bella figura dinamico

10. Praxistest Audi A6 55 TFSI Quattro: Von Meisterbock und Segeltörns

Auch bei dem Fotos verzichten wir diese Woche besser auf eine Zahl für die Downloads und Abrufe. Vermutlich hat der Lotus Emira 420 Sport das Rennen gemacht. Aber die Videostatistik haben die Angreifer wohl noch nicht gesehen. Da erreicht das Footage vom Leapmotor B05 in der vergangenen Woche glaubwürdig den ersten Platz. (aum)