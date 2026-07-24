Toyota baut sein Basketball-Engagement aus

Toyota Deutschland baut sein Engagement im Basketball weiter aus und wird offizieller Mobilitätspartner der neuen LGCY Series. Die in diesem Jahr gestartete Plattform verbindet den Sport mit Entertainment, Musik, Social Media und Creator-Kultur. Toyota wird Presenting Partner der Übertragungen des Streamingdienstes DAZN. Das neue Format unter der Führung von NBA-Weltmeister Dennis Schröder und NBA-Star Franz Wagner bringt acht Teams zusammen und bietet Basketball mit einem schnelleren, entertainmentorientierten Spielkonzept.

Toyota ist bereits Mobilitätspartner der Frauen-Basketball-WM 2026, offizieller Mobilitätspartner des Deutschen Basketball Bundes (DBB) und Hauptsponsor der beiden Damen-Basketball-Bundesligen. (aum)



