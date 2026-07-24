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Der Hauptpreis geht nach Deutschland

aum – 24. Juli 2026

Der Renault 4 E-Tech ist von der Autobest-Jury, einem Zusammenschluss von 31 Motorjournalisten aus verschiedenen Ländern, zum „Best Buy Car of Europe 2026“ gekürt worden. In die Entscheidung wurde erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs auch ein öffentliches Online-Votum einbezogen. Unter allen Teilnehmern wurde ein Renault 4 E-Tech Electric verlost. Und der geht nach Deutschland. Glückliche Gewinnerin ist Daniela Sudhues aus Bad Laer. Renault-Deutschlandchef Florian Kraft übergab ihr das Fahrzeug nun persönlich. (aum)



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„Best Buy Car of Europe 2026“ von Autobest (v.r.): Renault-Deutschland-Chef Florian Kraft übergibt Daniela Sudhues im Beisein ihres Mannes Harald den Schlüssel für den R 4 E-Tech elektrisch.

„Best Buy Car of Europe 2026“ von Autobest (v.r.): Renault-Deutschland-Chef Florian Kraft übergibt Daniela Sudhues im Beisein ihres Mannes Harald den Schlüssel für den R 4 E-Tech elektrisch.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Daniela Sudhues aus Bad Laer gewann bei der Autobest-Abstimmung einen Renault R 4 E-Tech elektrisch.

Daniela Sudhues aus Bad Laer gewann bei der Autobest-Abstimmung einen Renault R 4 E-Tech elektrisch.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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