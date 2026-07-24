Der Hauptpreis geht nach Deutschland

Der Renault 4 E-Tech ist von der Autobest-Jury, einem Zusammenschluss von 31 Motorjournalisten aus verschiedenen Ländern, zum „Best Buy Car of Europe 2026“ gekürt worden. In die Entscheidung wurde erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs auch ein öffentliches Online-Votum einbezogen. Unter allen Teilnehmern wurde ein Renault 4 E-Tech Electric verlost. Und der geht nach Deutschland. Glückliche Gewinnerin ist Daniela Sudhues aus Bad Laer. Renault-Deutschlandchef Florian Kraft übergab ihr das Fahrzeug nun persönlich. (aum)





