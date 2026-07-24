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Vorschau: Wir blicken nach China und Russland, auf LPG und einen Citroën

aum – 24. Juli 2026

Noch macht sich die Ferienzeit auch im Terminkalender bemerkbar. Die erste Einladung zu einer Presseveranstaltung gibt es Anfang August. Wir setzen nächste Woche aber unsere Serie über Chinas Macht in der Automobilindustrie fort und blicken dabei auf den Vorsprung bei der Batterietechnologie. In der Diskussion um alternative Antriebe und teuren Sprit rückt auch Flüssiggas (LPG) als alternativer Kraftstoff in jüngster Zeit wieder etwas stärker in den Fokus. Vor allem Dacia hält der bivalenten Technik bis heute die Treue.

Am Montag stellen wir eine besondere Studie über den Autopiloten als Unfallursache vor. Meldungen über Fahrer, die das Steuer den Assistenzsystemen des Autos überließen, sprechen von einem überzogenen Vertrauen in die Fähigkeiten der Technik. Doch die Zusammenhänge zwischen dem Vertrauen in die Technik, den Erfahrungen ihrer Entwickler und den Erwartungen, die Hersteller wecken, sind überraschend anders, als zu vermuten wäre.

Walther Wuttke stellt im Praxistest den Citroën C5 Aircross vor, und wir reichen den versprochenen Bericht über die Voge DS 800 X Rally nach.

Zurück blicken wir auf den Mercedes-Benz SL der Baureihe 230, die vor 25 Jahren in Hamburg offiziell vorgestellt wurde, sowie auf die Geschichte von Lada, die vor 60 Jahren begann. Zudem werfen der Caravan-Salon in Düsseldorf in fünf Wochen als Stimmungsbarometer der Branche sowie die Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation Anfang September in Hannover ihre ersten Schatten voraus. Zu den aktuellen Campingtrends gehört zum Beispiel das Dachzelt als Alternative zum teuren Reisemobil oder Wohnwagen.

Darüber hinaus behalten wir für Sie wie gewohnt die Nachrichtenlage rund um Auto, Motorrad, Fahrzeugtechnik und Verkehrspolitik im Blick. (aum)


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Laden so schnell wie tanken, das verspricht die Flash-Charging-Technologie von BYD.

Laden so schnell wie tanken, das verspricht die Flash-Charging-Technologie von BYD.

Photo: BYD via Autoren-Union Mobilität

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Mercedes-Benz SL 500 (2001).

Mercedes-Benz SL 500 (2001).

Photo: Mercedes-Benz via Autoren-Union Mobilität

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Lada Nova (Riva).

Lada Nova (Riva).

Photo: Lada via Autoren-Union Mobilität

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Citroën C5 Aircross.

Citroën C5 Aircross.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Voge DS 800 X Rally.

Voge DS 800 X Rally.

Photo: Presse 21 via Autoren-Union Mobilität

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Mitsubishi L200 mit aufblasbarem Dachzelt GT Pick Up.

Mitsubishi L200 mit aufblasbarem Dachzelt GT Pick Up.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Mitsubishi

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