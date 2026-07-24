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Über 90.000 Motorräder mehr als im ersten Halbjahr 2025

aum – 24. Juli 2026

Die Zahl der neu zugelassenen Motorräder und -roller ab 50 Kubik ist im ersten Halbjahr in den fünf europäischen Hauptmärkten um 16,8 Prozent auf 639.490 Fahrzeuge gestiegen. Das sind nach Angaben des europäischen Herstellerverbands ACEM 94.363 Neuzulassungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Deutschland ist mit dem prozentual stärksten Wachstum (plus 27,6 Prozent) nach Italien (+13,2 %) und Spanien (+23,6 %) der drittgrößte Markt. Zusammen mit Frankreich (+6,4 %) und Großbritannien (+15,8 %) stellen diese Länder gut 80 Prozent des europäischen Marktes dar.

In der Fahrzeugklasse L1e bis maximal 45 km/h kletterten die Verkäufe um 4,7 Prozent auf 72.076 Mofas und Kleinkrafträder. Hier gehören Frankreich (+3,5 %), Belgien (+8,8 %), die Niederlande (-5,4 %), Deutschland (+9,3 %), Italien (+18,2 %) und Spanien (+9,1 %) zu den sechs größten Märkten. (aum)

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Motorradfahrerin.

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Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. Juli 2026

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