Der Konzernabsatz geht um 8,4 Prozent zurück

Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Halbjahr mit 158,1 Milliarden Euro sein Umsatzniveau des Vorjahreszeitraums annähernd gehalten (minus 0,2 Prozent). Dabei glich der Zuwachs von 7,9 Prozent bei den Finanzdienstleistungen den leichten Rückgang von 2,1 Prozent im Automobilgeschäft nahezu aus. Der Gewinn sank um 11,6 Prozent von 6,7 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025 auf 5,9 Milliarden Euro. Dazu trugen nicht zuletzt die Aufwendungen zur Einstellung der ID-4-Produktion in den USA bei. Die operative Umsatzrendite betrug in den ersten sechs Monaten 3,8 Prozent.

Der Absatz sank um rund 400.000 Fahrzeuge (-8,4 Prozent) auf vier Millionen Fahrzeuge. Zuwächse in Südamerika (+5,2 Prozent), Westeuropa (+1,3 Prozent) sowie Zentral- und Osteuropa (+9,6 Prozent) kompensierten die deutlichen gesamtmarktbedingten Rückgänge in China (-31,6 Prozent) nur teilweise.



Die Geschäftseinheit Core mit den Volumenmarken Cupra, Seat, Skoda und VW kam in den ersten sechs Monaten auf einen Fahrzeugabsatz von 2,59 Millionen. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 73,03 Milliarden Euro, der Gewinn stieg um 4,5 Prozent auf 3,61 Milliarden Euro. Bis auf Volkswagen Nutzfahrzeuge – mit einem Minus von vier Prozent beim Absatz bei deutlich gestiegenem operativen Ergebnis – steigerten alle Marken ihren Absatz. Einen Gewinnrückgang verzeichnete nur die Kernmarke VW Pkw: von rund 1,08 Milliarden Euro auf 995 Millionen Euro. Maßgeblich bedingt war dies durch das Produktionsende des ID 4 in den USA. (aum)



