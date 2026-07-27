Im Rückspiegel: Verwandlungskünstler Mercedes-Benz SL

Seine Weltpremiere feierte er am 31. Juli 2001 in den Hamburger Deichtorhallen: Vor 25 Jahren kam der Mercedes-Benz SL der Baureihe R 230 auf den Markt. Das Variodach macht ihn zum Verwandlungskünstler – vom Sportcoupé zum Roadster und zurück. Per Tastendruck oder Fernbedienung lässt es sich in nur 16 Sekunden öffnen oder schließen. Elf Hydraulikzylinder, 17 Endschalter und zahlreiche Sensoren verrichten die fein choreografierte Arbeit – und drehen sogar die Heckscheibe einmal um die Querachse, damit das Gepäckraumvolumen bei offenem Dach wächst.

Der 5,0-Liter-V8 mit 306 PS (225 kW) eröffnete eine Modellreihe mit außergewöhnlich breitem Leistungsspektrum – vom komfortablen Reisewagen bis zum Hochleistungssportwagen. Schon kurz nach dem Marktstart ergänzte der SL 55 AMG mit seinem 476 PS (350 kW) starken V8-Kompressormotor das Programm. Den Höhepunkt markierten später der SL 600 mit V12-Biturbomotor und der SL 65 AMG Black Series mit 670 PS (493 kW).



Bereits zwei Tage vor der Weltpremiere der neuen SL-Baureihe erlebte das Publikum einen besonders sportlichen Vertreter in Aktion. Beim Großen Preis von Deutschland am 29. Juli 2001 übernahm der SL 55 AMG die Rolle des Safety Cars in der Formel 1. Damit unterstrich Mercedes schon vor der offiziellen Vorstellung den sportlichen Anspruch des SL. In Ausgabe 12/2001 zog das Fachmagazin „Sport Auto“ ein erstes Fazit zur neuen SL-Generation: „Der Neue ist nicht nur optisch wunderschön und technisch äußerst attraktiv, er offenbart sich […] auch als einer, dem echte Sportlichkeit nicht fremd ist.“



Auch bei der Sicherheit setzte der R 230 Maßstäbe. Zur passiven Sicherheit trägt eine Karosserie bei, die hochfesten Stahl, Aluminium, Magnesium und verschiedene Kunststoffe gezielt kombiniert. Die Leichtbaukonstruktion macht den SL um 20 Prozent verwindungssteifer als die Vorgängerbaureihe R 129. Ein neu entwickelter Head-Thorax-Sidebag als Kombination von Windowbag und Sidebag verringert das Verletzungsrisiko bei einem Unfall. Die optimierte Aerodynamik schützt die Insassen beim Offenfahren besser vor Zugluft; der cw-Wert betrug 0,29 (R 129 = 0,32).



Heute zählt der SL zu den prägenden Mercedes-Benz-Automobilen der frühen 2000er Jahre. Das Variodach, die markante Formensprache und die Bandbreite vom komfortablen Reisewagen bis zu den leistungsstarken AMG-Versionen tragen dazu bei, dass die Baureihe heute als begehrter Youngtimer gilt. Zwischen 2001 und 2011 entstanden im Werk Bremen insgesamt 169.433 Sportwagen. Ihre hohe Zuverlässigkeit und gute Korrosionsvorsorge sorgen bis heute für ein großes Angebot an gut erhaltenen Exemplaren. (aum)



