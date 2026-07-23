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Der AvD fordert strengere Regeln für E-Scooter

aum – 23. Juli 2026

Angesichts der Jahr für Jahr steigenden Anzahl von Unfällen mit E-Scootern, insbesondere bei jüngeren Fahrern, spricht sich der Automobilclub von Deutschland dafür aus, das Mindestalter für die Benutzung der kleinen elektrischen Roller von 14 auf 15 Jahre anzuheben. Außerdem sollten die jungen Fahrer Kenntnisse über die Straßenverkehrsordnung und das Führen der bis zu 25 km/h schnellen Kleinfahrzeuge nachweisen müssen. Entsprechendes wird heute auch von Personen verlangt, die ein Mofa im Straßenverkehr fahren wollen. Das Gefährdungspotenzial von E-Scootern sieht der AvD als mindestens ebenso hoch an wie das von Mofas.

E-Roller seien wegen des leichten Zugangs gerade für Jugendliche sehr attraktiv. Die fehlenden Kenntnisse der Verkehrsregeln sind nach Auffassung des AvD ein Grund für das häufige Fehlverhalten. Zudem müssten die Kontrollen verstärkt werden. Darüber hinaus schlägt der Automobilclub vor, für leichte zweirädrige motorunterstützte oder angetriebene Fahrzeuge über eine Pflicht zum Tragen eines Helms sowie von festem Schuhwerk nachzudenken. (aum)

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Unfall mit einem E-Scooter.

Unfall mit einem E-Scooter.

Photo: KI-generiert/AvD via Autoren-Union Mobilität

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