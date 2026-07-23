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Kameras erfassen Infrarot-Sicherheitsgurt

aum – 23. Juli 2026

ZF Lifetec hat einen Sicherheitsgurt mit integrierter Infrarot-Signatur entwickelt. Der „Infrared Belt“ ermöglicht die zuverlässige Überprüfung der korrekten Gurtanwendung durch Innenraumkameras, wie sie etwa seit kurzem für den Müdigkeitswarner eingesetzt werden. Die Lösung unterstützt Fahrzeughersteller bei der Erfüllung aktueller und zukünftiger Sicherheitsanforderungen. Der Start der Serienproduktion ist bereits für August geplant.

Der Infrarot-Gurt, der auch auf Rücksitzen genutzt werden kann, besteht aus unterschiedlichen Materialien mit spezifischen spektralen Eigenschaften. Kameras erfassen dann die Unterschiede in der Reflexion und Absorption der Materialien und können so anhand von Algorithmen ein genaues Bild des Gurtverlaufs erfassen. (aum)

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ZF Lifetec Infrared Belt.

ZF Lifetec Infrared Belt.

Photo: ZF via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. Juli 2026

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