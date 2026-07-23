Paris bereitet dem Opel Corsa GSE die Premierenbühne

Der neue Opel Corsa GSE wird seine öffentliche Premiere auf dem Pariser Automobilsalon im Oktober feiern. Mit einer Leistung von 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern Drehmoment ist es der bislang stärkste Serien-Corsa. Zudem weist er mit 5,5 Sekunden für den Spurt von 0 auf 100 km/h die schnellste Beschleunigung aller derzeitigen Serienmodelle von Opel auf. Mit der sportlichsten Ausführung des aktuell beliebtesten Kleinwagens setzt die Marke eine Tradition fort, die 1988 mit dem 100 PS (74 kW) starken Corsa GSi begann. Später nannte Opel seine dynamischsten Modelle dann OPC (Opel Performance Center).

GSE steht nun für Grand Sport Electric. So wird der Corsa GSE mit seinen 181 PS pro 1000 Kilogramm Fahrzeuggewicht über ein tiefergelegtes Sport-Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stoßdämpfern sowie ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial an der Vorderachse verfügen. Mit einer zugunsten der Reichweite limitierten Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h ist der GSE etwas langsamer als der erste Corsa GSi (188 km/h), der für den Standardsprint allerdings noch 9,5 Sekunden benötigte. (aum)



