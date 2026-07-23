Logo Auto-Medienportal
Anmelden

Neuer Vertriebschef bei Ducati, neuer Marketingdirektor bei Lamborghini

aum – 23. Juli 2026

Fabrizio Cazzoli ist neuer Director Global Sales & After Sales von Ducati und wird gleichzeitig in den Vorstand berufen. Er tritt die Nachfolge von Francesco Milicia an, der Marketingdirektor bei der Konzernschwester Lamborghini wird. Er löst dort Christian Mastro ab, der künftig das Amerika-Geschäft verantwortet.

Fabrizio Cazzoli begann seine Karriere bei Ducati im Bereich Logistik, bevor er Positionen mit wachsender Verantwortung in den Bereichen Vertrieb und internationales Geschäft übernahm. Er leitete die japanische Niederlassung und kehrte nach einer bedeutenden Station bei Maserati zu Ducati zurück, um strategisch wichtige Märkte wie China und das Vereinigte Königreich zu verantworten.

Francesco Milicia hat in Bologna Maschinenbau studiert und seine Ausbildung durch einen Master of Business Administration (MBA) ergänzt. Seine berufliche Laufbahn begann im Bereich Operations bei Ducati. Von 2005 bis 2012 sammelte er anschließend innerhalb eines multinationalen Konzerns umfassende internationale Erfahrung und übernahm verschiedene Führungspositionen in China. Ende 2012 kehrte er als Geschäftsführer von Ducati Motor Thailand zum Motorradhersteller zurück. 2015 wechselte er wieder nach Italien, wo er als Einkaufsleiter in die Geschäftsführung von Ducati berufen wurde. Drei Jahre später übernahm er die weltweite Verantwortung für Vertrieb und Kundendienst.(aum)

Weiterführende Links: Ducati

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Fabrizio Cazzoli.

Fabrizio Cazzoli.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Francesco Milicia.

Francesco Milicia.

Photo: Lamborghini via Autoren-Union Mobilität

Download:

Fabrizio Cazzoli.

Fabrizio Cazzoli.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Francesco Milicia.

Francesco Milicia.

Photo: Lamborghini via Autoren-Union Mobilität

Download:

Francesco Milicia.

Francesco Milicia.

Photo: Lamborghini via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

„Centauro“ nennt der Künstler Paolo Troilo die von ihm gestaltete Ducati Streetfighter V4 Lamborghini Speciale Clienti.
Eine Ducati im Zeichen der Fingermalerei
Gemeinsam mit der Konzernschwester Lamborghini entwickelt Ducati die Vehicle-to-Vehicle-Technologie weiter, um Motorrad fahren sicherer zu machen.
Ducati macht das Motorradfahren sicherer
Unter dem Dach von Audi vereint: Die beiden italienischen Marken Ducati und Lamborghini.
Zwei italienische Marken an einem Tag
Ducati Multistrada V4 Voyagers 2026.
Die längste Tour führte über mehr als 35.000 Kilometer
Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Neckarsulm.
Über 22.000 Ducati-Fahrer versammelten sich weltweit

Audio

Autonews vom 22. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren