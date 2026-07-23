Neuer Vertriebschef bei Ducati, neuer Marketingdirektor bei Lamborghini

Fabrizio Cazzoli ist neuer Director Global Sales & After Sales von Ducati und wird gleichzeitig in den Vorstand berufen. Er tritt die Nachfolge von Francesco Milicia an, der Marketingdirektor bei der Konzernschwester Lamborghini wird. Er löst dort Christian Mastro ab, der künftig das Amerika-Geschäft verantwortet.

Fabrizio Cazzoli begann seine Karriere bei Ducati im Bereich Logistik, bevor er Positionen mit wachsender Verantwortung in den Bereichen Vertrieb und internationales Geschäft übernahm. Er leitete die japanische Niederlassung und kehrte nach einer bedeutenden Station bei Maserati zu Ducati zurück, um strategisch wichtige Märkte wie China und das Vereinigte Königreich zu verantworten.



Francesco Milicia hat in Bologna Maschinenbau studiert und seine Ausbildung durch einen Master of Business Administration (MBA) ergänzt. Seine berufliche Laufbahn begann im Bereich Operations bei Ducati. Von 2005 bis 2012 sammelte er anschließend innerhalb eines multinationalen Konzerns umfassende internationale Erfahrung und übernahm verschiedene Führungspositionen in China. Ende 2012 kehrte er als Geschäftsführer von Ducati Motor Thailand zum Motorradhersteller zurück. 2015 wechselte er wieder nach Italien, wo er als Einkaufsleiter in die Geschäftsführung von Ducati berufen wurde. Drei Jahre später übernahm er die weltweite Verantwortung für Vertrieb und Kundendienst.(aum)



