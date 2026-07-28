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IAA Transportation 2026: Die drei Stars von Nissan

aum – 27. Juli 2026

Nissan rückt auf der IAA Transportation in Hannover (14.–20.9.) vor allem Fahrzeuglösungen für die vollelektrisch erhältlichen leichten Nutzfahrzeuge Townstar und Interstar sowie den Primastar in den Fokus. Die Bandbreite der mit renommierten Partnern realisierten Umbauten reicht vom Sammelfahrzeug für kommunale Betriebe über spezialisierte Ausführungen für das Bäckerhandwerk bis hin zum Kühlfahrzeug.

Zu den Exponaten gehören unter anderem ein vollelektrischer Nissan Interstar-e mit Bäckereikoffer-Aufbau der Firma Evels Karosserie-Fahrzeugbau sowie ein Drei-Seiten-Kipper mit klappbarem Baumschnittaufsatz auf Interstar-Basis, entwickelt mit dem Aufbauspezialisten JPM. Darüber hinaus präsentiert Nissan einen vollelektrischen Townstar EV mit Sammelbehälter der Veth Automotive Group, einen Primastar als Kühlfahrzeug sowie einen Interstar-e mit KEP-Regalsystem für Kurier-, Express- und Paketdienste. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

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Nissan Primastar mit Kühlfahrzeugausbau.

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Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan Primastar mit Kühlfahrzeugausbau.

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Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan Primastar mit Kühlfahrzeugausbau.

Nissan Primastar mit Kühlfahrzeugausbau.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan Primastar mit Kühlfahrzeugausbau.

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Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan Primastar mit Kühlfahrzeugausbau.

Nissan Primastar mit Kühlfahrzeugausbau.

Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Nissan Townstar EV Kastenwagen als Müllsammelfahrzeug mit Aufbau von Veth.

Nissan Townstar EV Kastenwagen als Müllsammelfahrzeug mit Aufbau von Veth.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Nissan

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Nissan Townstar EV Kastenwagen als Müllsammelfahrzeug mit Aufbau von Veth.

Nissan Townstar EV Kastenwagen als Müllsammelfahrzeug mit Aufbau von Veth.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Nissan

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Nissan Townstar EV Kastenwagen als Müllsammelfahrzeug mit Aufbau von Veth.

Nissan Townstar EV Kastenwagen als Müllsammelfahrzeug mit Aufbau von Veth.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Nissan

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