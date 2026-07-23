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Stellantis baut Führungsposition bei leichten Nutzfahrzeugen aus

aum – 23. Juli 2026

Stellantis hat seine Führungsposition bei leichten Nutzfahrzeugen in allen wichtigen Regionen der Welt ausgebaut und verzeichnete im ersten Halbjahr ein Wachstum von sieben Prozent. In Europa betrug der Marktanteil 28,7 Prozent, dabei kommen die kompakten Lieferwagen auf 47,4 Prozent in ihrem Segment. Der Konzern belegte in Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Benelux, Polen und Portugal den ersten Platz.

In Südamerika festigte Stellantis mit einem Marktanteil von 33,9 Prozent seine Führungsposition, was einer Steigerung von 3,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Brasilien stellt der Konzern mehr als jedes zweite leichte Nutzfahrzeug. Der Fiat Strada blieb das meistverkaufte Fahrzeug überhaupt in der Region. In Mexiko rückte das Unternehmen auf den ersten Platz vor, und in Algerien beträgt der Marktanteil von Stellantis sogar fast 85 Prozent.

Neben Fiat gehören die Marken Citroën, Opel, Peugeot und Ram zu Stellantis. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Fiat Doblò.

Fiat Doblò.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Fiat Strada.

Fiat Strada.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. Juli 2026

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