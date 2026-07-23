Logo Auto-Medienportal
Anmelden

Renault Clio schafft über 1100 Kilometer mit einer Tankfüllung

aum – 23. Juli 2026

Ziel war es, mindestens 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung zurückzulegen: Die Youtuber Bernd Conrad und Alexander Schäfer waren einen Tag lang auf unterschiedlichen Routen mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 unterwegs. Klar war von vornherein, dazu müssten beide mindestens den Normverbrauch von 4,1 Litern je 100 Kilometer schaffen – und am besten noch unterbieten. So war es dann auch.

Bernd Conrad machte sich von Köln auf in Richtung Gardasee, Alexander Schäfer reiste von Heilbronn aus quer durch Frankreich und besuchte dabei mehrere Produktionsstätten der Renault Group. Typisches Hypermiling mit extrem spritsparender Fahrweise war nicht erwünscht, stattdessen sollten die beiden möglichst normal im Verkehr mitschwimmen, ohne für andere zum Hindernis zu werden. Auf der Autobahn waren sie in der Regel mit 100 km/h oder leicht schneller unterwegs, auf der Landstraße hielten sie sich an das jeweils geltende Tempolimit.

Am Ende kam Conrad mit 1112 Kilometern auf dem Tacho und einem Durchschnittsverbrauch von 3,59 Litern je 100 Kilometer am Ziel an. Schäfer war praktisch genauso sparsam unterwegs: Nach 1101 Kilometern wiesen Bordcomputer und die Berechnung auf Basis der Tankquittung einen Verbrauch von 3,64 Litern aus. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Alexander Schäfer kam mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 bei einer Fahrt über 1100 Kilometer auf einen Durchschnittsverbrauch von 3,59 Litern.

Alexander Schäfer kam mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 bei einer Fahrt über 1100 Kilometer auf einen Durchschnittsverbrauch von 3,59 Litern.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

Bernd Conrad kam mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 bei einer Fahrt über 1100 Kilometer auf einen Durchschnittsverbrauch von 3,64 Litern.

Bernd Conrad kam mit dem Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 bei einer Fahrt über 1100 Kilometer auf einen Durchschnittsverbrauch von 3,64 Litern.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Dacia.
Dacia bringt bis 2030 vier Elektromodelle
Fabrizio Cazzoli.
Neuer Vertriebschef bei Ducati, neuer Marketingdirektor bei Lamborghini
ZF Lifetec Infrared Belt.
Kameras erfassen Infrarot-Sicherheitsgurt
Unfall mit einem E-Scooter.
Der AvD fordert strengere Regeln für E-Scooter
Opel Corsa GSE und Corsa GSi von 1989.
Paris bereitet dem Opel Corsa GSE die Premierenbühne
Fiat Doblò.
Stellantis baut Führungsposition bei leichten Nutzfahrzeugen aus

Audio

Autonews vom 22. Juli 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren