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Geely findet einen europäischen Produktionspartner

aum – 23. Juli 2026

Geely will ab 2028 Fahrzeuge in Europa produzieren, und zwar im Ford-Werk im spanischen Almussafes bei Valencia. Beide Unternehmen haben heute eine entsprechende Vereinbarung zur Gründung eines auf Europa ausgerichteten Joint Ventures bekannt gegeben. Der chinesische Partner plant zunächst die Produktion von zwei New-Energy-Modellen.

Der Standort in Spanien hat eine Gesamtjahreskapazität von bis zu 500.000 Fahrzeugen. Nach der geplanten Eigentümerstruktur wird Geely 34 Prozent und Ford 66 Prozent des Gemeinschaftsunternehmens halten. Beide Automobilhersteller kennen sich bereits seit 2010: Damals verkaufte Ford die schwedische Marke Volvo an Geely. (aum)

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Vereinbaren ein Produktions-Joint-Ventue (v.l.n.r.) Daniel Ruiz, Director Manufacturing Operations, Ford Spanien, und Ford-Europa-Pärsident Jim Baumbick sowie Victor Yang, Vice President der Geely Holding, und Alex Nan, Vice President Geely Auto.

Vereinbaren ein Produktions-Joint-Ventue (v.l.n.r.) Daniel Ruiz, Director Manufacturing Operations, Ford Spanien, und Ford-Europa-Pärsident Jim Baumbick sowie Victor Yang, Vice President der Geely Holding, und Alex Nan, Vice President Geely Auto.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

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Vereinbaren ein Produktions-Joint-Ventue (v.l.n.r.) Daniel Ruiz, Director Manufacturing Operations, Ford Spanien, und Ford-Europa-Pärsident Jim Baumbick sowie Victor Yang, Vice President der Geely Holding, und Alex Nan, Vice President Geely Auto.

Vereinbaren ein Produktions-Joint-Ventue (v.l.n.r.) Daniel Ruiz, Director Manufacturing Operations, Ford Spanien, und Ford-Europa-Pärsident Jim Baumbick sowie Victor Yang, Vice President der Geely Holding, und Alex Nan, Vice President Geely Auto.

Photo: Geely via Autoren-Union Mobilität

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