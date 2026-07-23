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Renault hält das Vorjahresniveau

aum – 23. Juli 2026

Der Renault-Konzern hat im ersten Halbjahr weltweit 1.165.133 Fahrzeuge verkauft. Das sind in etwa so viele wie im Vorjahreszeitraum (minus 0,4 Prozent). In Europa war der Absatzrückgang mit 1,3 Prozent (inklusive leichte Nutzfahrzeuge) etwas größer, wobei die Kernmarke (+2,6 %) sowie Alpine (+67,6 %) zulegten und Dacia 8,7 Prozent einbüßte. Der rumänische Konzernableger stellte mit dem Sandero aber weiterhin Europas meistverkauftes Auto und Renault – zweitstärkste europäische Marke – mit dem R 5 das erfolgreichste Elektrofahrzeug im B-Segment. Stark zulegen konnte der Autokonzern in internationalen Märkten wie Indien (+61,2 %), der Türkei (+15,4 %), Marokko (+13,7 %) und Brasilien (+5,3 %). (aum)

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Renault 5 E-Tech Electric.

Renault 5 E-Tech Electric.

Photo: Yannick Brossard/ DPPI Media via Autoren-Union Mobilität

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Alpine A390 GTS.

Alpine A390 GTS.

Photo: Alpine via Autoren-Union Mobilität

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Dacia Sandero Stepway Eco-G 120.

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120.

Photo: Dacia/Cetadi Prod via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 22. Juli 2026

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