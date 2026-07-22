Der AvD empfiehlt eine Pause alle zwei Stunden

Mit den Sommerferien steigt nicht nur das Verkehrsaufkommen auf Deutschlands Straßen, sondern auch das Unfallrisiko. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Millionen Menschen starten gleichzeitig in den Urlaub, Autobahnen und Fernstraßen sind deutlich stärker belastet und lange Fahrzeiten führen bei vielen Autofahrern zu nachlassender Konzentration. Gerade Erschöpfung, Zeitdruck und kurze Unaufmerksamkeiten können auf stark befahrenen Strecken schwerwiegende Folgen haben. Aktuelle Auswertungen des Automobilclubs von Deutschland (AvD) zeigen, dass es während der Hauptreisezeit zu über 20 Prozent mehr Verkehrsunfällen kommt als im Durchschnitt des übrigen Jahres.

Eine gute Reise beginnt nicht erst auf der Autobahn, sondern bereits mit einer sorgfältigen Vorbereitung. Wer Fahrzeug und Fahrer gleichermaßen fit für die Fahrt macht, senkt das Pannen- und Unfallrisiko deutlich und sorgt für eine entspanntere Urlaubsreise.



In der Ferienzeit sind immerhin drei Prozent der beim AvD gemeldeten Pannen Unfälle (2,45 Prozent im übrigen Jahresmittel). Mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Reisezeit kommt es aus Sicht des Automobilclubs daher auf ein entsprechend rücksichtsvolles und defensives Fahrverhalten an. Daneben spielt auch der technische Zustand des Fahrzeugs eine größere Rolle als im Alltag. Voll beladene Pkw, hohe Außentemperaturen und stundenlange Autobahnfahrten belasten Reifen, Bremsen, Kühlung und Motor erheblich stärker. als gewöhnlich Deshalb empfiehlt der AvD, das Fahrzeug bereits einige Tage vor Reisebeginn gründlich zu überprüfen oder warten zu lassen. Dazu gehört insbesondere die Kontrolle aller Betriebsflüssigkeiten wie Motoröl, Kühlmittel und Scheibenwaschanlage.



Ebenso wichtig ist ein Blick auf die Reifen, da sie als einzige Verbindung zur Straße maximal sicherheitsrelevant sind. Für eine sichere Fahrt, nicht nur auf nasser Fahrbahn, sollte das Profil mindestens vier Millimeter betragen. Eine einfache Orientierung bietet die Zwei-Euro-Münze. Verschwindet der silberne Rand vollständig in der Reifenrille, ist noch ausreichend Profil vorhanden. Zusätzlich sollte der Luftdruck an die Beladung angepasst werden. Die entsprechenden Angaben finden sich in der Betriebsanleitung oder an der Innenseite der Tankklappe beziehungsweise der Fahrertür des Pkw.



Wer mehrere Stunden unterwegs ist, sollte regelmäßige Trink- und Esspausen sowie ausreichend Bewegung einplanen. Der AvD empfiehlt, alle zwei Stunden eine Pause einzulegen. Auf langen Strecken sorgt außerdem ein Fahrerwechsel für zusätzliche Sicherheit und hilft, Konzentrationsschwächen vorzubeugen. Wer bereits mit Müdigkeit oder Erschöpfung startet, sollte die Abfahrt verschieben. (aum)

