Der schnellste Vierzylinder-Sportwagen der Welt

Mit einer Beschleunigungszeit von 3,9 Sekunden für den Standardsprint und einer Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h preist Lotus den neuen Emira 420 Sport als schnellstes Vierzylinder-Serienautoder Welt an. Die 421 PS (310 kW) und 500 Newtonmeter Drehmoment des 2,0-Liter-Turbos bringen den Sportwagen in 12,5 Sekunden von 0 auf 200 km/h. Den Zwischenspurt von 80 auf 120 km/h erledigt der Lotus in 2,4 Sekunden.

Der Emira 420 Sport liegt fünf Millimeter tiefer als der Standard-Emira und basiert auf einem eigenen Sportfahrwerk mit einer speziell dafür entwickelten und einstellbaren Dämpferabstimmung. Eine überarbeitete Fahrwerksgeometrie sorgt für mehr Präzision und ein direkteres Fahrerlebnis. Mit dem optionalen Lightweight Handling Pack ist der Emira 420 Sport 25 Kilogramm leichter als der Emira Turbo und erzeugt 25 Kilogramm zusätzlichen Abtrieb. Eine Titan-Abgasanlage reduziert das Gewicht um rund neun Kilogramm. Die Heckklappe aus Carbon mit Lamellen, die das serienmäßige Glaselement ersetzt, spart weitere 4,9 Kilogramm ein. Die Karosserie erhielt an etlichen Stellen aerodynamische Optimierungen. Auf Wunsch gibt es sowohl für die Karosserie als auch für das Interieur ein Carbon Fibre Pack.



Der Lotus Emira 420 Sport ist zu Preisen ab 129.900 Euro erhältlich. (aum)