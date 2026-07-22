Prototypen des Range Rover GT absolvieren die finalen Tests

Mit dem GT betritt Range Rover Neuland. Die fünfte Baureihe markiert eine Abkehr von der bisherigen SUV-Ausrichtung. Als Grand Tourer präsentiert sich der neue Range Rover in Form einer coupéhaften Limousine. Auf die markentypischen Geländeeigenschaften müssen Kunden dennoch nicht verzichten, verspricht Jaguar Land Rover. Der Range Rover GT ist das erste Modell auf der neuen EMA-Plattform. Derzeit absolvieren mit Tarnfolie versehene Prototypen weltweit die abschließenden Erprobungsfahrten. Fest steht bereits, dass der Range Rover GT zunächst ausschließlich als vollelektrisches Modell auf den Markt kommen wird. Später soll eine Vollhybridvariante das Angebot ergänzen. (aum)