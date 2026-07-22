100 Millionen elektrische Lenkungen von ZF

ZF hat einen neuen Produktionsmeilenstein erreicht: Das Unternehmen hat inzwischen 100 Millionen elektrische Lenkungssysteme (EPS) gebaut. Es handelt sich um eine der Schlüsseltechnologien für elektrifizierte, assistierte und zunehmend softwaredefinierte Fahrzeuge. EPS-Systeme eröffnen neue Möglichkeiten, Fahrzeug-Performance, Personalisierung und Kundennutzen durch softwarebasierte Funktionen zu steigern.

Mit der Digitalisierung des Fahrzeugs gewinnt EPS weiter an Bedeutung. Außerdem bildet sie die Basis für Steer-by-Wire-Systeme, bei denen die mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern vollständig entfällt. ZF ist dabei Pionier und hat weltweit bereits mehrere Serienaufträge für sein Steer-by-Wire-System erhalten. Die weltweite Produktion ist bereits angelaufen. Damit wird die elektrische Lenkung zu einer wichtigen Schnittstelle in softwaredefinierten Fahrzeugen der nächsten Generation.



Anders als hydraulische Systeme verbraucht die elektrische Lenkung nur dann Energie, wenn tatsächlich gelenkt wird. Das senkt den Energiebedarf. ZF deckt dabei ein breites Fahrzeugspektrum ab – von kompakten Lösungen für Kleinwagen bis zu leistungsstarken Varianten für SUVs und leichte Nutzfahrzeuge. Bauarten von Column-Drive (Unterstützung direkt an der Lenksäule), Dual-Pinion (Unterstützung über Ritzel an der Vorderachse) oder Belt-Drive-Systeme (Unterstützung über Riemen an der Vorderachse) lassen sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. (aum)

