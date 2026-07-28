Caravan-Salon 2026: Stellantis zeigt fünf Fahrzeuge

Stellantis Pro One präsentiert sich auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon (28.8.–6.9.) mit fünf Fahrzeugen. Im Mittelpunkt stehen drei Transporter. Dazu kommen zwei Kleinfahrzeuge.

Der Citroën Jumper wird als Tiefrahmenfahrgestell mit 2,2-Liter-Dieselmotor, 180 PS (132 kW) und Acht-Gang-Automatik zu sehen sein. Zur Ausstattung gehören unter anderem Hill Holder, Allwetterreifen M+S Camping und natürlich drehbare Captain Chairs. Peugeot stellt den Boxer TL Kastenwagen mit 140 PS (103 kW) und ebenfalls Acht-Gang-Automatik vor. TL bedeutet Tempo Libero und ist eine spezielle Version für die Bedürfnisse von Wohnmobilkunden. Fiat stellt den Ducato Windlauf aus. Das Fahrgestell eignet sich ideal für den Bau hochwertiger Reisemobile sowie weiterer Spezialfahrzeuge und wird in Düsseldorf mit 140 PS (103 kW) starkem 2,2-Liter-Dieselmotor und Automatik gezeigt. Für alle drei Fahrzeuge bzw. Fahrgestelle gibt es diverse Ausstattungsoptionen.



Außerdem zu sehen sind der 45 km/h schnelle Zweisitzer Citroën Ami in der freizeitorientierten Buggy-Version ohne feste Türen und das ebenfalls vollelektrische Dreirad Tris im Stil der Vespa Ape. Gezeigt wird der Tris als Studie „Dolcevita“ für die Personenbeförderung, vor allem im Hotel- oder Freizeitbereich in Urlaubsregionen. (aum)



