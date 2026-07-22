GWM Ora 5 jetzt auch als Vollhybrid

Great Wall Motor bietet den Ora 5 jetzt auch als Vollhybrid an. Der HEV kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit 150 PS (110 kW) und einen 140 kW (190 PS) starken Elektromotor. Die Systemleistung beträgt 223 PS (164 kW) bei einem maximalen Drehmoment von 476 Newtonmetern. Damit beschleunigt der Ora 5 HEV in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h – das sind anderthalb Sekunden weniger als bei der reinen Verbrennerversion mit 160 PS (118 kW). Der Hybrid kommt auf einen WLTP-Wert von 5,1 Litern je 100 Kilometer.

Der in zwei Ausstattungsstufen verfügbare HEV (Premium und Luxury) ist mit einem Basispreis von 28.990 Euro 2.000 Euro teurer als der 160-PS-Benziner. Zur Markteinführung gibt es den Hybrid aber vergünstigt zum Preis der Verbrennerversion. (aum)



