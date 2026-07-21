Praxistest Leapmotor B05: Sparsam und kompakt ohne viel Lametta

Es muss nicht immer SUV pur sein, haben sich die Kreativen bei Leapmotor offensichtlich gedacht und mit dem B05 ein Kompaktmodell mit Heckklappe und nur kosmetischen SUV-Andeutungen entworfen. Der jüngste Vertreter der Marke im Stellantis-Verbund kommt mit zwei Akkugrößen auf den Markt. Die Variante Pro Life mit dem 56,2 kWh großen Energielieferanten (Reichweite 401 Kilometer) kostet 27.900 Euro. Für die Ausführung Pro Max mit mehr Speicher (67,1 kWh) werden 31.900 Euro verlangt. Als Reichweite mit dem größeren Akku verspricht Leapmotor 482 Kilometer.

Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik hielt sich sein gesamtes politisches Leben lang erfolgreich an die Devise „keine Experimente“. Ob die Designer in China den „Alten aus Rhöndorf“ und sein Wirken kennen, darf bezweifelt werden, doch das Design des B05 verrät, dass diese Einstellung auch in der Volksrepublik offensichtlich verbreitet ist. Die Form des Leapmotor passt sich nahtlos an die in diesem Segment übliche Designsprache an. Rahmenlose Türen, verdeckte Türgriffe und weitere Maßnahmen haben einen günstigen cw-Wert von 0,26 zur Folge. Das Ergebnis ist eine besonders dezente Geräuschkulisse. Erst jenseits der 140-km/h-Marke machen sich Windgeräusche im sachlich gestalteten Innenraum bemerkbar. „Früher war mehr Lametta“, würde Loriot sagen, nachdem er hinter dem abgeflachten Lenkrad Platz genommen hätte.



Und wahrscheinlich würde ihn die Bedienung zu einem seiner Sketche herausfordern. Die digitale Informationszentrale direkt vor dem Lenkrad (8,8 Zoll) ist noch übersichtlich, obwohl die Reichweitenangabe durchaus etwas großzügiger sein könnte. Komplizierter wird es beim zentralen Bildschirm, über den so gut wie alles gesteuert wird. Eine analoge Schalterleiste passt offensichtlich nicht in die digitale Ausrichtung der chinesischen Entwickler. So wird der Pilot unfreiwillig zum Pfadfinder, wenn er sich durch die Menüs müht. Also ehrlich, liebe Leapmotor-Menschen, intuitiv geht anders, und dass einige Einstellungen nur im Stillstand vorgenommen werden können, ist dabei sogar ein Beitrag zur Verkehrssischerheit. Aus der analogen Welt hätten die Ingenieure durchaus den bei vielen Stellantis-Modellen eingesetzten zentralen Schalter übernehmen können, mit dem die ungewollte akustische Begleitung abgestellt werden kann. Und dass der Schalter für die Warnblinkanlage versteckt im Dachhimmel untergebracht wurde, sollte bei der Modellpflege unbedingt geändert werden.



Der Mensch hinter dem Lenkrad und seine Begleitung sitzen auf bequemen Sitzen, bei denen allerdings etwas mehr Seitenhalt wünschenswert wäre, weil sich der B05 durchaus dynamisch bewegen lässt. In das Gepäckabteil passen 295 Liter. In dieser Abteilung bieten Mitbewerber deutlich mehr. Auf ein zusätzliches Fach für Ladung unter der Motorhaube für das Ladekabel muss der B05-Freund verzichten.



Auf der Beifahrerseite irritieren die ovalen Löcher unter der Windschutzscheibe. In China werden in diesen Öffnungen speziell dafür entwickelte Accessoires platziert. Demnächst sollen sie auch den europäischen Kunden angeboten werden. Das Panorama-Glasdach bringt zusätzliches Licht in den Innenraum und schafft ein angenehmes Ambiente.



Für den Auftritt in Europa werden die Leapmotor-Entwicklungen im italienischen Stellantis-Testzentrum in Balocco für den europäischen Auftritt aufbereitet. Der Feinschliff hat sich gelohnt. Der B05 gehört zu den fahrstabilen Vertretern, wobei die Abstimmung gute Komfortwerte erreicht. Allerdings kommt das Fahrwerk bei Querrillen an seine Grenzen, und auch die gravierenderen Defizite der Infrastruktur werden an die Insassen weitergereicht. Weniger angenehm sind die mitunter rabiaten Eingriffe des Spurhalteassistenten. Hier wäre etwas Zurückhaltung angebracht. Bei der Lenkung könnte man etwas mehr Präzision erwarten, doch unterwegs gewöhnt sich „Ottonormalfahrer“ schnell an diese Lenkung.



Angenehm ist die Leistungsentfaltung. Der 160 kW (218 PS) starke Elektromotor beschleunigt den 1,8-Tonner im speziellen Launch-Control-Modus in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, und bei 170 km/h ist die digital abgeregelte Höchstgeschwindigkeit erreicht. Auch für den Sprint zwischendurch ist ausreichend Leistung an Bord. Als Verbrauch stehen 15,9 kWh auf 100 Kilometer in den technischen Daten – und das entspricht auch der Realität. Bei entsprechender Fahrweise sind auch niedrigere Werte um 13 kWh möglich, ohne das der B05 zu einer mobilen Straßensperre mutiert. Dabei helfen die drei Rekuperationseinstellungen, mit denen sich der Verbrauch steuern lässt. An der Schnellladesäule vergehen weniger als 20 Minuten, um den Akku von 20 auf 80 Prozent aufzuladen. (aum)



Daten Leapmotor B05 Pro Max



Länge x Breite x Höhe (m): 4,43 x 1,88 x 1,52

Radstand (m): 2,73

Antrieb: Elektromotor, RWD

Gesamtleistung: 160 kW / 218 PS

Max. Drehmoment: 240 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,7 Sek.

WLTP-Reichweite: 482 km

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,9 kWh

Leergewicht / Zuladung: min. 1855 kg / max. 370 kg

Preis: 31.900 Euro

