Alkoholverbot in allen Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn verbietet künftig das Trinken von Alkohol in ihren Bahnhöfen. Damit reagiert das Unternehmen nicht zuletzt auf den Vorfall vom Freitag, bei dem ein Bahnmitarbeiter offenbar von einem alkoholisierten Mann attackiert wurde und aus einem fahrenden Zug gefallen ist.

Die neue Regelung soll schrittweise bis Mitte Oktober an allen 5400 deutschen Bahnhöfen umgesetzt werden. Dafür sind in den nächsten Wochen lokale Anpassungen der Hausordnungen in Abstimmung mit Kommunen, Behörden und Verwaltungen nötig. Mit dem Verbot setzt die DB ihr Hausrecht um.



30 Bahnhöfe in Deutschland sind bereits heute alkoholfrei, zum Beispiel Köln, München und Hamburg. „Die Erfahrung dort ist eindeutig“, sagt Bahn-Chefin Evelyn Palla. „Alkoholfrei heißt: weniger Gewalt und weniger Müll.“ Als Nächstes werden zum 1. September die Bahnhöfe Berlin Hbf, Berlin Gesundbrunnen, Kiel und Braunschweig alkoholfrei.



Die Gastronomie an den Bahnhöfen bleibt von dem Verbot ausgenommen. Und es ist weiterhin erlaubt, Alkohol verschlossen im Gepäck oder aus Einkäufen mitzuführen. Bei Verstößen gegen das Alkoholkonsumverbot erfolgt ein Platzverweis. Im Wiederholungsfall will die Bahn ein Hausverbot aussprechen. (aum)