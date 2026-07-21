Hunderte Enten rollen nach Schleswig-Holstein

Die „Ente“ bekommt einen vollelektrischen Nachfolger – aber das Original lebt weiter. Vom 29. Juli bis 2. August treffen sich im schleswig-holsteinischen Kropp zwischen Nord- und Ostsee mehrere Hundert Besitzer des legendären Citroën 2CV zum 11. Internationalen Deutschlandtreffen der 2CV-Freunde Norddeutschland.

Erwartet werden rund 700 Teilnehmer und 500 Fahrzeuge aus vielen Teilen Europas. Zu den Programmpunkten gehören das von den Düsseldorfer Entenfreunden organisierte „Dotter-Debakel“ – eine entspannte Orientierungsfahrt, bei der entlang einer landschaftlich schönen Strecke Fragen rund um die Umgebung und die „Ente“ beantwortet werden müssen –, ein großer Teilemarkt, gastronomische Angebote und Abendkonzerte.



Tagesgäste können die Veranstaltung kostenlos und ohne Voranmeldung besuchen. Die Anmeldung für Teilnehmer mit „Ente“ ist weiterhin möglich (www.det-2026.de).



Das Deutschlandtreffen findet alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Welt-Ententreffen statt und zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der europäischen 2CV-Gemeinschaft. Beim vergangenen Deutschlandtreffen 2024 im hessischen Gedern kamen 728 Fahrzeuge aus 17 Nationen zusammen. (aum)



