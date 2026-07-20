Logo Auto-Medienportal
Anmelden

Und was sagen Sie zum Mazda CX-60?

aum – 20. Juli 2026

Mazda startet eine neue Kampagne für den Mazda CX-60 und lässt dabei jene zu Wort kommen, die das Fahrzeug besonders gut kennen: Fachjournalisten, die den Crossover ausgiebig getestet haben, und Kunden, die mit dem Mazda CX-60 schon im Alltag unterwegs sind. Die Werbung läuft bis Ende August online, im Radio und in Printmedien, auf Automobilplattformen wie mobile.de und Autoscout 24 sowie in B2B-Printmagazinen.

Die abschließende Frage „Und was sagen Sie?“ ist mit der Aufforderung verbunden, den CX-60 auf der Mazda-Webseite, im Autohaus und bei einer Probefahrt besser kennenzulernen und sich selbst ein Bild von ihm zu machen.

Aufmerksam macht die Kampagne auch auf die aktuellen Leasingangebote: So starten die monatlichen Raten für den CX-60 mit Reihensechszylinder-Dieselmotor im gewerblichen Leasing bei 373 Euro (netto) ohne Anzahlung. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Mazda CX-60.

Mazda CX-60.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Mazda CX-80.
Mazda geht unter die Camper
Mazda-Servicedirektor Georg Schulte übergibt einen CX-60 e-Skyactiv PHEV an den Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Nicholas Kirch, sowie die beiden Ausbildungsmeister Ralf Birlenberg und Johannes Solbach (von links).
Kreishandwerkerschaft bekommt zwei Schulungsfahrzeuge von Mazda
Der Dokumentarfilm „Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend“ von Mazda gewann mehrere Preise.
Mazda gewinnt in Cannes einen Löwen
Rotary-Treffen am „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ in Augsburg.
In Augsburg dreht sich alles um den Kreiskolbenmotor
Mazda CX-60.
Mazda-Bonus zur Fußball-WM

Audio

Porsche Taycan - mehr Emotionen, mehr Rundstrecken-Performance

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren