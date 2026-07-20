Und was sagen Sie zum Mazda CX-60?

Mazda startet eine neue Kampagne für den Mazda CX-60 und lässt dabei jene zu Wort kommen, die das Fahrzeug besonders gut kennen: Fachjournalisten, die den Crossover ausgiebig getestet haben, und Kunden, die mit dem Mazda CX-60 schon im Alltag unterwegs sind. Die Werbung läuft bis Ende August online, im Radio und in Printmedien, auf Automobilplattformen wie mobile.de und Autoscout 24 sowie in B2B-Printmagazinen.

Die abschließende Frage „Und was sagen Sie?“ ist mit der Aufforderung verbunden, den CX-60 auf der Mazda-Webseite, im Autohaus und bei einer Probefahrt besser kennenzulernen und sich selbst ein Bild von ihm zu machen.



Aufmerksam macht die Kampagne auch auf die aktuellen Leasingangebote: So starten die monatlichen Raten für den CX-60 mit Reihensechszylinder-Dieselmotor im gewerblichen Leasing bei 373 Euro (netto) ohne Anzahlung. (aum)

