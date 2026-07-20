Toyota und Uber machen es Fahrern und Flotten leichter

Toyota und Uber haben heute eine Partnerschaft angekündigt, um den Zugang zu elektrifizierten Fahrzeugen für Fahrdienstfahrer und Flottenpartner in Europa auszubauen. Die Zusammenarbeit knüpft an die große Beliebtheit von Toyota-Modellen im Ride-Hailing-Segment an. Das Angebot richtet sich an Fahrer und Flottenbetreiber in zentralen europäischen Märkten. Sie profitieren von einem vereinfachten Zugang zu Fahrzeugen, Finanzierung und Versicherungsleistungen. Je nach Einsatzprofil und lokalen Rahmenbedingungen können Fahrer zwischen Hybrid-, batterieelektrischen sowie geprüften gebrauchten Toyota- und Lexus-Fahrzeugen wählen. (aum)